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20.02.2020 - 12:25 |

İrem Derici: İyi ki diğer ünlülerle alakam yok!

Şarkıcı İrem Derici, bir takipçisinin "...Olgunlaşamadın, diğer ünlülerle hiç alakan yok" yorumuna verdiği cevapla şaşırttı.

İrem Derici: İyi ki diğer ünlülerle alakam yok!

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, bu kez arabada eğlendiği anları "Kafamın içi" notuyla yayınladı.

Bir takipçisi de Derici'nin bu paylaşımına "Kaç yaşına gelmiş kadın ne diye böyle videolar paylaşır ki... Bir olgunlaşamadı. Ya küfür eder, ya hakaret eder. Diğer ünlüler ile alakan yok" yorumunu yaptı.

Bu yoruma cevap veren şarkıcının, "İyi ki yok" demesi dikkat çekti.

İrem Derici: İyi ki diğer ünlülerle alakam yok

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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