MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İrem Derici takipçisinin 'dövme' yorumuna sinirlendi
06.05.2020 - 12:55 |

İrem Derici takipçisinin 'dövme' yorumuna sinirlendi

Şarkıcı İrem Derici, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla sürecin nasıl geçtiğine dair bilgiler verirken bir yandan da takipçilerinin eleştirilerine cevap veriyor.

İrem Derici takipçisinin 'dövme' yorumuna sinirlendi
ABONE OL

Karantina günlerine dair ilginç paylaşımlarda bulunan İrem Derici, bu sürecin kendisinde yarattığı duygusal etkiyi net bir şekilde yazmaktan çekinmiyor.

Derici, son olarak vücudunda bulunan dövmelerle ilgili olarak kendisine yapılan: “İrem, dövme yaptırma artık vücudunu kirletme… beni enterese etmez ama güzel durduğunu sandığın şey tamamen iğrenç duruyor” yorumuna yanıt verdi. Derici takipçisine,  “Şu silsilede tek doğru cümleniz, 'Beni enterese etmez'

İrem Derici takipçisinin dövme yorumuna sinirlendi

olmuş” şeklinde seslendi.

Aleyna Tilki'nin 'İlk eşek arkadaşım' paylaşımı20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı geldikten sonra uzun süredir evinden çıkamayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı eşek paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gonca Vuslateri: Bana bulaşmasın diye tedbir almışsınız

Gonca Vuslateri: Bana bulaşmasın diye tedbir almışsınız

Survivor'da kim elendi? Survivor 2020'de dün akşam hangi isim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor 2020'de dün akşam hangi isim elendi?

Aylin Coşkun: İki yıldır tehdit ve şantaj görüyorum

Aylin Coşkun: İki yıldır tehdit ve şantaj görüyorum

Gülçin Ergül: Belki de yeteri kadar güzel değilim!

Gülçin Ergül: Belki de yeteri kadar güzel değilim!

Sıradaki Haber