MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İrem Derici: Ünlü olmak için benimle oluyorlar!
12.02.2021 - 10:06 |

İrem Derici: Ünlü olmak için benimle oluyorlar!

Şarkıcı İrem Derici, NR1 Türk TV’de Kadir Çetin’in programına konuk oldu, özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

İrem Derici: Ünlü olmak için benimle oluyorlar!
ABONE OL

İrem Derici, erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını iddia etti: Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu. Ama ağzımın payını aldım. İki yıldır hayatıma kimseyi almıyorum. Birini koluma takıp ‘Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz’ demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri. Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum. Yadırgamıyorum. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrem Derici'den flaş aldatma itirafı!

"Ben de Travis Scott ile takılıp dünya çapında ünlü olmak isterim. Fakat onlar yılansa ben kobrayım" diyen 33 yaşındaki şarkıcı, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu aralar kimseyle ilişki yaşamadığını sözlerine ekledi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrem Derici'ye babasından uyarı geldi!
    Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama

    Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama

    Karaman'dan Başakşehir uyarısı

    Karaman'dan Başakşehir uyarısı

    Viranşehir'de tenis kortu ve halı sahanın yapımı tamamlandı

    Viranşehir'de tenis kortu ve halı sahanın yapımı tamamlandı

    NBA'de Warriors, Magic'i Curry'nin etkili oyunuyla yendi

    NBA'de Warriors, Magic'i Curry'nin etkili oyunuyla yendi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet