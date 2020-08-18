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18.08.2020 - 14:00 |

İrem Derici’den Lider Şahin'e gönderme!

Bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, verdiği bir röportajda eski sevgilisiyle ilgili, “İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi” diye konuştu. Şahin'in bu sözlerine, İrem Derici’den yanıt gecikmedi.

İrem Derici’den Lider Şahin'e gönderme!
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Şarkıcı Selami Şahin’in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşamıştı. İkili, birlikteliklerini bitirdikten sonra birbirleri hakkında hiç konuşmamıştı. 

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Lider Şahin, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, eski aşkı hakkında, "İlişkimiz bir sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" dedi.

İrem Derici, eski sevgilisinin verdiği bu röportajın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Şarkıcı, paylaşımında "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse"  ifadelerini kullandı.

İrem Derici’den Lider Şahine gönderme

İrem Derici ile Lider Şahin, 2017 yılında yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılık sebebinin Derici'nin yoğun iş temposu olduğu söylenmişti.

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