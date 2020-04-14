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14.04.2020 - 16:18 |

İrem Sak: Mustafa Sandal hayranıydım

Birlikte Güzel platformunun canlı yayınında sevenleriyle buluşan İrem Sak, 16 yaşındayken koyu bir Mustafa Sandal hayranı olduğunu açıkladı. Oyuncu, yayında Sandal’ın adını yazdığı günlüğünü ve halen sakladığı kasetlerini de gösterdi.

İrem Sak: Mustafa Sandal hayranıydım

İrem Sak, Mustafa Sandal’la yıllar sonra tanıştığını açıkladı: Onunla bir skeç çekimi sırasında tanıştım. Rol gereği kostüm giymiştim, kafamda da armutlardan yapılmış bir şapka vardı. O armutlar olmasaydı iyiydi!

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