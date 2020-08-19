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19.08.2020 - 07:57 | | MESUT YILMAZ

İrem Sak scooter’dan vazgeçmiyor!

Oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı’nda elektrikli scooter sürerken objektife takıldı. Bir eczaneden çıkarken görüntülenen oyuncu, “Her şey yolunda” diyerek yoluna devam etti.

İrem Sak scooter’dan vazgeçmiyor!
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İrem Sak, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Trafiğe çare bulmak için elektrikli scooter tercih eden oyuncu, muhabirlerin sorularına "Her şey yolunda" diyerek yanıt verdi. Daha önce de elektrikli scooter’a binerken objektife yansıyan Sak, yoğun trafiği böyle aştığını söylemişti.

İrem Sak scooter’dan vazgeçmiyor

Öte yandan karantina günlerini de evde geçiren güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bir hayli güldürdü. 

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Son olarak Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak, yeni sezonda da Çukur dizisinde boy gösterecek. Sak, dizide, Seren Erdenet karakterine hayat verecek.

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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Cadde Yazarları

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