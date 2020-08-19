İrem Sak scooter’dan vazgeçmiyor!

İrem Sak, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Trafiğe çare bulmak için elektrikli scooter tercih eden oyuncu, muhabirlerin sorularına "Her şey yolunda" diyerek yanıt verdi. Daha önce de elektrikli scooter’a binerken objektife yansıyan Sak, yoğun trafiği böyle aştığını söylemişti.

Öte yandan karantina günlerini de evde geçiren güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini bir hayli güldürdü.

Son olarak Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak, yeni sezonda da Çukur dizisinde boy gösterecek. Sak, dizide, Seren Erdenet karakterine hayat verecek.