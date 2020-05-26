İrem Sak: Yardım gönderin!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan İrem Sak, salgın günlerinde de paylaşım yapmaya devam etti. Eğlenceli paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sak, son paylaştığı kürdanlı video ile dikkat çekti.

Ağzında çevirdiği kürdanla kısa bir video çeken İrem Sak, tehlikeli sayılabilecek bir hareketi yapmaya çalışırken görüldü. Güzel oyuncu, paylaşımına ‘Yardım gönderin’ notunu düştü.