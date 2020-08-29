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29.08.2020 - 12:29 |

İrfan Can Kahveci alışveriş turunda

A Milli Takım ve Medipol Başakşehir'in futbolcusu İrfan Can Kahveci, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

İrfan Can Kahveci alışveriş turunda
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İrfan Can Kahveci, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'a geçerek burada arkadaşları ile buluşup kahve içti. Uzun süre açık alanın keyfini çıkaran futbolcu, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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