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01.06.2020 - 15:58 |

Irmak Ünal: Tüm bu saçmalÄ±klara raÄŸmen...

Corona virÃ¼sten korunmak adÄ±na kendini Ã¶nlem amaÃ§lÄ± karantinaya alan Irmak Ãœnal, havuz kenarÄ±nda Ã§ekilen karesini takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Irmak Ünal: Tüm bu saçmalÄ±klara raÄŸmen...
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Irmak Ãœnal, paylaÅŸÄ±mÄ±na "Kabul et, sev, ilerlemeye devam et... Evet, tÃ¼m bu saÃ§malÄ±klara raÄŸmen" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Ã–te yandan 43 yaÅŸÄ±ndaki Ãœnal, spor yaptÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± da sÄ±k sÄ±k takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±yor.Â

Irmak Ãœnal: TÃ¼m bu saÃ§malÄ±klara raÄŸmen...

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KaynakçÄ±yla karganÄ±n dostluÄŸu görenleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yorBursaâ€™nÄ±n Ä°negöl ilçesinde, kaynakçÄ±lÄ±k yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralÄ± halde bulduktan sonra iÅŸ yerinde beslediÄŸi karga yanÄ±ndan bir an olsun ayrÄ±lmÄ±yor. Evren, kargayÄ± salmasÄ±na raÄŸmen gitmediÄŸin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrÄ±lmÄ±yor, muhabbet kuÅŸu gibi. ÇocuÄŸum gibi bakÄ±yorum" dedi.
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Cadde YazarlarÄ±

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