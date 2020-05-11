İş birliğine devam

MacKenzie-Childs, Locherber Milano gibi dünyaca ünlü tasarım markalarıyla çalışan Anatoli, iş birlikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Anatoli, tasarladığı ev aksesuarlarıyla ‘Dünyanın En Yaratıcı Tasarımcıları’ arasında gösterilen Michael Aram’ın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti distribütörlüğünü üstlendi. Kurucu ve kreatif direktör Beyhan Bağış, gurur duyduklarını ifade etti.