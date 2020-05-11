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11.05.2020 - 07:00 |

İş birliğine devam

MacKenzie-Childs, Locherber Milano gibi dünyaca ünlü tasarım markalarıyla çalışan Anatoli, iş birlikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

İş birliğine devam
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MacKenzie-Childs, Locherber Milano gibi dünyaca ünlü tasarım markalarıyla çalışan Anatoli, iş birlikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Anatoli, tasarladığı ev aksesuarlarıyla ‘Dünyanın En Yaratıcı Tasarımcıları’ arasında gösterilen Michael Aram’ın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti distribütörlüğünü üstlendi. Kurucu ve kreatif direktör Beyhan Bağış, gurur duyduklarını ifade etti.

Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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Cadde Yazarları

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