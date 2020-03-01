01.03.2020 - 07:00 |
İş hayatına yeni soluk
Alkaş Danışmanlık ve Nurus’un ortak girişimiyle hayata geçen yeni nesil iş hanı HAN Spaces açıldı.
Alkaş Danışmanlık ve Nurus’un ortak girişimiyle hayata geçen yeni nesil iş hanı HAN Spaces açıldı. Alkaş Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay’ın ev sahipliğindeki davette; Lüset-Mustafa Taviloğlu, Arın-Ali Saydam, Şule Zorlu Cümbüş, Mehmet Hotiç, Gonca Paşolar, Murat Tabanlıoğlu, Emre Arolat, Murat Kolbaşı ve Yonca Aközer yer aldı. Firmanın, yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürünü, tasarım ve teknolojiyle harmanladığı yeni ofis konseptleri, konukların beğenisini kazandı.