17.09.2020 - 07:00 |
İş ortaklarını ağırladı
Kutay Grup ve ABK Holding kurucu ortağı Murat Kutay Yıldırım, geçtiğimiz gün İsviçreli iş ortaklarını İstanbul’da ağırladı.
Kutay Grup ve ABK Holding kurucu ortağı Murat Kutay Yıldırım, geçtiğimiz gün İsviçreli iş ortaklarını İstanbul’da ağırladı. Yeni yatırımların masaya yatırıldığı yemeğe, Icrypex kurucu ortağı Gökalp İçer, Kutay Grup kurucu ortağı Melih Yüksel, Kutay Grup Hazine Genel Müdür Yardımcısı Metin Köroğlu ve Icrypex CTO’su Tezcan Turasan katıldı. Toplantı, keyifli sohbetlere de ev sahipliği yaptı.
Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.