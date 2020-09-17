İş ortaklarını ağırladı

Kutay Grup ve ABK Holding kurucu ortağı Murat Kutay Yıldırım, geçtiğimiz gün İsviçreli iş ortaklarını İstanbul’da ağırladı. Yeni yatırımların masaya yatırıldığı yemeğe, Icrypex kurucu ortağı Gökalp İçer, Kutay Grup kurucu ortağı Melih Yüksel, Kutay Grup Hazine Genel Müdür Yardımcısı Metin Köroğlu ve Icrypex CTO’su Tezcan Turasan katıldı. Toplantı, keyifli sohbetlere de ev sahipliği yaptı.