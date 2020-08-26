İşbaşı yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, tatilden döndü. City’s Nişantaşı’nda görüntülenen stil danışmanı, “Tatil bitti, işbaşı yaptık” dedi. Şık giyim tarzıyla dikkat çeken Dizer, yeni sezon ürünlerini inceledi.

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, normalleşmenin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Uzun bir süre deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Öte yandan kendi evlerini ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, kendi ve eşi için villa kiralamıştı. Çiftin, geceliği 6 bin 500 euro (50 bin) olan taş evde konakladığı öğrenilmişti.