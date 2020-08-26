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26.08.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

İşbaşı yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, tatilden döndü.

İşbaşı yaptı
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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, tatilden döndü. City’s Nişantaşı’nda görüntülenen stil danışmanı, “Tatil bitti, işbaşı yaptık” dedi. Şık giyim tarzıyla dikkat çeken Dizer, yeni sezon ürünlerini inceledi.

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Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, normalleşmenin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Uzun bir süre deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Öte yandan kendi evlerini ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, kendi ve eşi için villa kiralamıştı. Çiftin, geceliği 6 bin 500 euro (50 bin) olan taş evde konakladığı öğrenilmişti.

İşbaşı yaptı

 

Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.
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