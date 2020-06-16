Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Kuaförüm Sensin Işıl Reçber aslen nereli?

Işıl Reçber kimdir sorusu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi olan Işıl Reçber moda konusunda yaptığı kariyer ile adından söz ettiriyor. Kendine ait bir parfüm markası ve özel koleksiyonları olan Işıl Reçber Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri koltuğunda yer alıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda oturan Işıl Reçber hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

IŞIL REÇBER KİMDİR?

Aslen Gaziantepli olan Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarını Antalya'da ailesiyle birlikte geçiren Işıl Reçber, eşi eski kaleci Rüştü Reçber ile Antalya'da tanıştı.

Dönemin Antalyaspor kalecisi Rüştü Reçber ile tanışan Işıl Reçber, moda konusunda kariyer yaptı. Rüştü Reçber ile tanıştıktan sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

Moda dünyasının tanıdık simalarından olan Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurmuştur. Farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunmaktadır.