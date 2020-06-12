‘İşimizin başına döneceğiz’

Pandemi nedeniyle ertelenen düğün organizasyonlarına belli şartlarda izin verilmesi üzerine Portaxe işletmecisi ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYID) Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Sapmaz, şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de yılda 600 bin çift evleniyor. Bu dönemde (mart-haziran) 100 bin çift etkilendi. Alınan karar çerçevesinde önce sağlık prensibiyle işimizin başına döneceğiz.”