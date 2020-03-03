Işın Karaca acısını böyle paylaştı

Şehitlerimizin ardından her kesimden; erkek - kadın demeden tüm Türkiye isyan etti. Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 34 askerimizin şehit olması nedeniyle sanat camiası ve iş dünyasından birçok isim programlarını erteledi ya da iptal etti.

Son olarak Işın Karaca Instagram hesabından kızıyla bir fotoğrafını paylaşarak acısını kelimelere döktü:

"Annem..

Günlerdir gülmeye utanır oldum.. Anne ne olur gülümse; sen değil misin, insan güldükçe gülecek şeyler bulur diyen kuzumdan öğütler aldım bugün..

Uzun uzun ülkemizin zor günlerini anlatmaya çalıştım. Yüreği kaldıracağı kadar tabii.

Allah'ım sen bütün çocuklarımızı koru.

Yüzlerindeki tebessüm hiç kaybolmasın..."