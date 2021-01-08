Işın Karaca'dan Merve Boluğur'a: Bir sen eksiktin!

Oyunculuk kariyerinden daha çok açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurdu. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya ilk tepki Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaştı.