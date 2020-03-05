Işın Karaca’nın koranavirüs paylaşımı dikkat çekti

46 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından, 2020 yılında gripten ölen insan sayısının daha fazla olduğunu söyleyerek, kafasının iyice karıştığını söyledi.

İşte Işın Karaca’nın o açıklaması;

“Benim anlamadığım bir şey var! Anlayan varsa bana yazsın! Koyduğum tabloyu kardeşim Akın Büyükkaraca’nın sayfasından aldım. Diyor ki bu sene! Bakın bu sene diyorum. Koronavirüsü’nden ölenlerin sayısı 3286, normal gripten ölenlerin sayısı 85644 diğer hastalıkları yazmıyorum bile! Halk arasında korku yaratmak çok kolay! Milleti ruh hastası ettiler yeminle! Bu kimin oyunu bilmiyorum ve altından ne çıkacak ama iyi şeyler hissetmediğim kesin! Yıkayın anam o elleri, iyi beslenin, uykunuzu alın, bağışıklığınızı güçlü tutacak besinler ve vitaminler tüketin, arada ağız burun tuzlu su yıkamaları yapın… bir dönem el sıkmayın, öpüşmeyin yabancılarla filan.. daha ne yapabiliriz ki! Zaten böyle yaşamıyor muyuz? Ben mi bir şey kaçırdım!”