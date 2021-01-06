'İşlerimizle anılmak istiyoruz'

Özge Ulusoy, Snob Magazin Dergisi’nin Ocak&Şubat sayısına kapak oldu. İş insanı Faruk Çolakoğlu’yla aşk yaşayan model, “İlişkiyi göz önünde yaşamanın kariyerinizi olumsuz etkileyeceği düşüncesinde misiniz?” sorusuna, “Öyle stratejik düşünceler benden çok uzak. Kaçmak saklanmak gibi bir durumumuz yok. İşlerimiz ikimiz için de önemli onlarla anılmayı tercih ediyoruz diyebiliriz” yanıtını verdi.

Aşkı da tarif eden Ulusoy, “Bulması zor olan ama kıymetli bir his. Aşk benim için çok kıymetli” dedi. Model, “Podyumlara veda etmeyi planladığınız bir tarih var mı?” sorusuna ise, “Vücudum izin verdiği sürece böyle bir planım yok. Hep beraber yaşayıp göreceğiz” cevabını verdi. Ulusoy, pandemi bittikten sonra ise, “Anne ve babama sarılıp 40 dakika ayrılmadan durmak istiyorum” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULAMADILAR

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Özge Ulusoy ile Faruk Çolakoğlu, geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de görüntülenmişti. Basın mensuplarını atlatmak için büyük çaba harcayan çift, adete köşe kapmaca oynamıştı.

Birlikte fotoğraf vermek istemeyen model, yakınlardaki bir markete giderken, sevgilisi Çolakoğlu ise hızlı adımlarla gözden kaybolmuştu. Dakikalar sonra iş insanının şoförü market kapısından önce Ulusoy'u ardından ise 100 metre geride bekleyen iş insanını almıştı.

Basın mensuplarını atlattıklarını düşünen çift, aracı kullanan şoförün elleriyle perdelemesine rağmen birlikte görüntülenmekten kaçamazken, soruları ise yanıtsız bırakmıştı.