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29.06.2020 - 07:00 |

İşlerinin başındalar

Polat HKC İnşaat markası Salt Hayat’ın ortaklarından Alptekin Polat ve Kemal Çolakoğlu’nun oğlu Kaan Çolakoğlu, biten projeleri Gümüşlük Yalı’da, teslime yönelik son hazırlıkları kontrol etti.

İşlerinin başındalar
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Polat HKC İnşaat markası Salt Hayat’ın ortaklarından Alptekin Polat ve Kemal Çolakoğlu’nun oğlu Kaan Çolakoğlu, biten projeleri Gümüşlük Yalı’da, teslime yönelik son hazırlıkları kontrol etti. Üçüncü projeleri Lebiderya’nın çalışmalarına da başlayan ikili, satışın yarısının tamamlandığını belirtti. Projelerine hız kesmeden devam eden iş insanları, yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

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