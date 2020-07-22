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22.07.2020 - 14:10 |

İsmail Ege Şaşmaz: Henüz evlilik düşünmüyoruz

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, önceki gün sevgilisi Hande Ünal ile birlikle Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

İsmail Ege Şaşmaz: Henüz evlilik düşünmüyoruz
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Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de spor kombinleriyle dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal çifti, alışveriş yapıp güzel havanın tadını çıkardı.

Alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap veren Şaşmaz, "Pandemi sürecinde kurallara uyduk ve evimizde dinlenerek vakit geçirdik. Bu süreçte evde yemek yapmayı öğrendim. Genelde salonda yaptığım sporu evde de rahatça yapabileceğimi gördüm" dedi.

İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen genç oyuncu, şimdilik evlilik düşüncelerinin olmadığını dile getirdi.

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