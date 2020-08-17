MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İstanbul’a aşık oldu
17.08.2020 - 07:00 |

İstanbul’a aşık oldu

Johnny Depp ile olaylı davalarıyla gündemde olan Amber Heard, Bodrum’dan sonra gittiği İstanbul’a aşık olduğunu söyledi

İstanbul’a aşık oldu
ABONE OL

Eski eşi Johnny Depp ile boşandıktan sonra iftira davasında da karşı karşıya gelen Amber Heard, Londra’daki duruşmalarından sonra soluğu Türkiye’de aldı. Önce Bodrum’da giderek bir hafta deniz keyfi yapan ABD’li sanatçı, daha sonra ise rotasını İstanbul’a çevirdi.
Şehrin tarihi yerlerini ve camilerini gezen Heard, çektirdiği fotoğrafları 4 milyon takipçili Instagram sayfasından paylaştı. Sanatçı, “Günü İstanbul’un camilerinin büyüsünün etrafında dolaşarak geçirdim. Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım” notunu düştü.

Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kestiŞarkıcı Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya'da gelin arabasının önünü kesti. Morgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Etkinlikler başladı

Etkinlikler başladı

Boğaz’a daldı

Boğaz’a daldı

İstanbul’a aşık oldu

İstanbul’a aşık oldu

Podyum müjdesi

Podyum müjdesi

Sıradaki Haber