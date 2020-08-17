İstanbul’a aşık oldu

Eski eşi Johnny Depp ile boşandıktan sonra iftira davasında da karşı karşıya gelen Amber Heard, Londra’daki duruşmalarından sonra soluğu Türkiye’de aldı. Önce Bodrum’da giderek bir hafta deniz keyfi yapan ABD’li sanatçı, daha sonra ise rotasını İstanbul’a çevirdi.

Şehrin tarihi yerlerini ve camilerini gezen Heard, çektirdiği fotoğrafları 4 milyon takipçili Instagram sayfasından paylaştı. Sanatçı, “Günü İstanbul’un camilerinin büyüsünün etrafında dolaşarak geçirdim. Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım” notunu düştü.