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25.08.2020 - 07:00 |

İstanbul’da iş görüşmesi

Ece İrtem’in, başta ‘Joker’ olmak üzere birçok fenomen projenin yönetmenliğini üstlenen Todd Phillips ile İstanbul’da iş görüşmesi yapacağı öğrenildi.

İstanbul’da iş görüşmesi
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Ece İrtem’in, başta ‘Joker’ olmak üzere birçok fenomen projenin yönetmenliğini üstlenen Todd Phillips ile İstanbul’da iş görüşmesi yapacağı öğrenildi. ABD’li yönetmen, oyuncuya önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini söyledi. Oyuncu, proje için ülkemize ziyarette bulunacak Phillips’i gezdirecek. Daha önce yurt dışında eğitim gören İrtem’in, ünlü yönet-menin bir projesinde yer alabileceği de konu-şuluyor.

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