İstanbul’da İskoç gecesi

İskoçya merkezli Keepers of The Quaich Society, Türkiye chapter açılışını, Pera Palace’ta düzenlediği özel bir davetle duyurdu. İskoç içki endüstrisinde en az yedi yıl bulunan kişilerin üye olabildiği derneğe, 10 yıl hizmet edenler ise İskoçya’daki yönetim kurulunun kararıyla ‘Master’ unvanını alabiliyor. İş, magazin ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı İskoç gecesinde, milli enstrümanları gayda ile başlayan müzik şöleni, İskender Paydaş ve orkestrasıyla devam etti. Etkinlikte; Selda-Aclan Acar, Oktay Kaynarca, Murat Kolbaşı, Cem Kalyoncu, Ali Ünal, Emir Bahadır, Nadir Yelkenci, Kardelen Güneştekin ve Kaya Demirer yer aldı.