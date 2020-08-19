İstanbul’da nikah Londra’da hayat

Yaşamını sürdürdüğü İngiltere’nin önde gelen web yazılımcıları arasında yer alan Ararat İspiroğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelerek, yakın zamana kadar arkadaşlığını sürdürdüğü Sevican Kılıç Ayvalıklı ile yaşamını birleştirdi. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde yapılan sosyal izolasyonlu nikahta, çiftin aile büyükleri de bir araya geldi.