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19.08.2020 - 07:00 |

İstanbul’da nikah Londra’da hayat

Yaşamını sürdürdüğü İngiltere’nin önde gelen web yazılımcıları arasında yer alan Ararat İspiroğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelerek, yakın zamana kadar arkadaşlığını sürdürdüğü Sevican Kılıç Ayvalıklı ile yaşamını birleştirdi.

İstanbul’da nikah Londra’da hayat
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Yaşamını sürdürdüğü İngiltere’nin önde gelen web yazılımcıları arasında yer alan Ararat İspiroğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelerek, yakın zamana kadar arkadaşlığını sürdürdüğü Sevican Kılıç Ayvalıklı ile yaşamını birleştirdi. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde yapılan sosyal izolasyonlu nikahta, çiftin aile büyükleri de bir araya geldi.

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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Cadde Yazarları

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