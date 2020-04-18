İstek saati

18.04.2020 - 07:00 |
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Ebru Yaşar, müzisyen arkadaşları Tarık İster ve Melda Gürbey’le Instagram’dan canlı yayın yaptı.
Şarkıcı, hayranlarından gelen istek şarkıları seslendirdi. Yaşar, dört haftada 15 milyondan fazla dinlenen ‘Kalmam’ parçasının akustik versiyonunu
Bilal Sonses’le hazırladıklarının müjdesini verdi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.