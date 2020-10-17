İtalya sokaklarında sanal defile

Damat Tween, 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nu Türkiye’de ilk kez yapılan bir Virtual Runway (Sanal Defile) ile tüm dünyaya aynı anda tanıttı. Türk ve yabancı 17 mankenin sanal ortamda yaratılan bir İtalyan sokağında tasarımları tanıttığı defilede, koleksiyona ait 28 tasarım sergilendi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Türkiye’de bir ilke imza atmaktan dolayı gururluyuz” dedi.