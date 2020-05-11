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11.05.2020 - 07:00 |

İtalya’dan ödül

150 yılı aşkın tarihiyle 2019’da restore edilerek otel olarak açılan Cunda Despot Evi, İtalya’daki ‘A Design Awards 2020’de ‘Kültürel Miras ve Kültür Endüstrisi Tasarımı’ kategorisinde 107 ülke arasında ‘Altın Ödül’ kazandı.

İtalya’dan ödül
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150 yılı aşkın tarihiyle 2019’da restore edilerek otel olarak açılan Cunda Despot Evi, İtalya’daki ‘A Design Awards 2020’de ‘Kültürel Miras ve Kültür Endüstrisi Tasarımı’ kategorisinde 107 ülke arasında ‘Altın Ödül’ kazandı. KHG Mimarlık Dr. Yüksek Mimar Işıl Gençoğlu’nun imzasıyla restore edilen mekanı turizme kazandıran İsmail Polat, “Tarihi yaşatma sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

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Cadde Yazarları

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