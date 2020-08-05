Ivana Sert'in şifresi çözüldü!

İvana Sert, turizmci Sezer Dermenci ile olan fotoğrafını, ‘Birleşen bütündedir’ notuyla Instagram’da paylaşmıştı. Takipçileri ne demek istediğini anlamaya çalıştı.

Ünlü modacı, "Yorumları okudum, bazılarına çok güldüm. Güzel bir enerji yayıp doğayla bütünleşmek ve bir olmak demek istemiştim. Çünkü şu an öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ivana Sert, düdüklü mayosuna da şöyle espri yaptı:

“Acil durumlarda çalmak için.”