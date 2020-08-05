MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ivana Sert'in şifresi çözüldü!
05.08.2020 - 11:05 |

Ivana Sert'in şifresi çözüldü!

‘Birleşen bütündedir’ notuyla turizmci sevgilisi Sezer Dermenci ile olan fotoğrafını paylaşan Ivana Sert'in ne demek istediği takipçileri tarafından merak edilmişti. Ünlü modacı, bu mesajına açıklık getirdi.

Ivana Sert'in şifresi çözüldü!
ABONE OL

İvana Sert, turizmci Sezer Dermenci ile olan fotoğrafını, ‘Birleşen bütündedir’ notuyla Instagram’da paylaşmıştı. Takipçileri ne demek istediğini anlamaya çalıştı.

Ünlü modacı, "Yorumları okudum, bazılarına çok güldüm. Güzel bir enerji yayıp doğayla bütünleşmek ve bir olmak demek istemiştim. Çünkü şu an öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ivana Sert, düdüklü mayosuna da şöyle espri yaptı:
“Acil durumlarda çalmak için.”

Ivana Sertin şifresi çözüldü

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çetin Altay: Sektöre sahip çıkmalılar!

Çetin Altay: Sektöre sahip çıkmalılar!

Balayı sonra

Balayı sonra

Yılmaz Morgül kendini yakacak

Yılmaz Morgül kendini yakacak

Bayram coşkusu

Bayram coşkusu

Sıradaki Haber