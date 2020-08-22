'İyi bir tatil yaptım, şimdi iş zamanı'

Burcu Esmersoy, yakın bir arkadaşıyla geldiği AVM'de öğle yemeği yedi. Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Esmersoy, "Tatilimi, televizyon programımın çekimleri başlayacak diye erken bitirip geldim. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. İyi bir tatil yaptım, güzelce dinlendim. Şimdi iş zamanı, yeni sezona çok güzel bir başlangıç yapmak istiyorum" dedi.