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22.08.2020 - 13:49 |

'İyi bir tatil yaptım, şimdi iş zamanı'

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’de objektiflere yansıdı.

'İyi bir tatil yaptım, şimdi iş zamanı'
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Burcu Esmersoy, yakın bir arkadaşıyla geldiği AVM'de öğle yemeği yedi. Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Esmersoy, "Tatilimi, televizyon programımın çekimleri başlayacak diye erken bitirip geldim. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. İyi bir tatil yaptım, güzelce dinlendim. Şimdi iş zamanı, yeni sezona çok güzel bir başlangıç yapmak istiyorum" dedi.

İyi bir tatil yaptım, şimdi iş zamanı

22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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