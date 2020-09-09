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09.09.2020 - 15:35 |

'İyi Günde Kötü Günde' dizisinden yeni kare!

Yapımına O3 Medya’nın imza attığı başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’ın paylaştığı Star TV’de yayınlanacak olan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinden yeni bir kare paylaşıldı.

'İyi Günde Kötü Günde' dizisinden yeni kare!
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Star TV'nin yeni dizisi 'İyi Günde Kötü Günde'den yepyeni bir kare paylaşıldı. Elçin Sangu’nun Leyla, Ozan Dolunay’ın Sarp karakteriyle ekrana döndüğü 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinde ikilinin çetrefilli aşk hikayesi anlatılacak.

Tam bir Karadeniz kızı olan Leyla sevdiği adam tarafından nikah masasında terk edilince çivi çiviyi söker misali düğün organizasyonu şirketine girerek iyi bir kariyer yapar. Ailesi ile yaşayan Leyla, güzel, dobra, insanlara yaralarını göstermeyi sevmeyen güçlü ve başarılı bir kadındır.

Akıllı, yakışıklı ve başarılı bir iş adamı olan Sarp, her genç kızın rüyasını süsleyen tam bir beyaz atlı prenstir. Ama onu en iyi anlatmanın yolu hayatını ikiye ayırmaktır. Leyla’dan önce (LÖ) Leyla’dan sonra (LS). Nikah masasından niçin çıkıp gittiği herkes için hala büyük bir sırdır. Hayatının o bölümünü kapatan Sarp, kendine Londra’da yepyeni bir sayfa açmıştır. İkinci kez nikah masasına oturmaya karar verdiğinde ise eski nişanlısı Leyla ile yolu hiç beklenmediği bir şekilde kesişir. Kaderin cilvesi olan bu tesadüf, hem Leyla’nın hem de Sarp’ın hayatını öyle bir alt üst eder ki ikisi içinde bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

'İyi Günde Kötü Günde' ilk bölümüyle 12 Eylül Cumartesi akşamı Star’da...

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