MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir?
10.10.2020 - 14:31 |

İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir?

İyi Günde Kötü Günde dizisi bu akşam ekrana geliyor. STAR tV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi hakkında meraklı arayış devam ediyor. İlk 4 bölümüyle büyük ilgi gören İyi Günde Kötü Günde 5. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var, dizinin konusu nedir?

İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir?
ABONE OL

Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen İyi Günde Kötü Günde dizisi bu akşam 20:00'da STAR TV'de yayınlanacak. Dizinin dikkat çeken konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. İşte İyi Günde Kötü Günde dizisi hakkında merak edilenler...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu
Leyla

Ozan Dolunay
Sarp

Yasemin Allen
Melisa

Şenay Gürler
Aslıhan

Derya Alabora
Meral

Nergis Kumbasar
Perihan

Hakan Salınmış
Halil

Ali Yağcı
Arda

Sinan Albayrak
Bülent

Hande Yılmaz
Yasemin

Deniz Işın
Seda

Tugay Erdoğan
Can

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FRAGMAN

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap

İddianame düzenlendi

İddianame düzenlendi

Kimsesiz çocukları güldürecek!

Kimsesiz çocukları güldürecek!

Huzur kampı

Huzur kampı

Sıradaki Haber