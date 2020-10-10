İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir?
İyi Günde Kötü Günde dizisi bu akşam ekrana geliyor. STAR tV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi hakkında meraklı arayış devam ediyor. İlk 4 bölümüyle büyük ilgi gören İyi Günde Kötü Günde 5. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var, dizinin konusu nedir?
Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen İyi Günde Kötü Günde dizisi bu akşam 20:00'da STAR TV'de yayınlanacak. Dizinin dikkat çeken konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. İşte İyi Günde Kötü Günde dizisi hakkında merak edilenler...
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?
Elçin Sangu
Leyla
Ozan Dolunay
Sarp
Yasemin Allen
Melisa
Şenay Gürler
Aslıhan
Derya Alabora
Meral
Nergis Kumbasar
Perihan
Hakan Salınmış
Halil
Ali Yağcı
Arda
Sinan Albayrak
Bülent
Hande Yılmaz
Yasemin
Deniz Işın
Seda
Tugay Erdoğan
Can
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?
Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FRAGMAN