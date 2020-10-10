İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir?

Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen İyi Günde Kötü Günde dizisi bu akşam 20:00'da STAR TV'de yayınlanacak. Dizinin dikkat çeken konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. İşte İyi Günde Kötü Günde dizisi hakkında merak edilenler...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu

Leyla

Ozan Dolunay

Sarp

Yasemin Allen

Melisa

Şenay Gürler

Aslıhan

Derya Alabora

Meral

Nergis Kumbasar

Perihan

Hakan Salınmış

Halil

Ali Yağcı

Arda

Sinan Albayrak

Bülent

Hande Yılmaz

Yasemin

Deniz Işın

Seda

Tugay Erdoğan

Can

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FRAGMAN