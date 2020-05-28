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28.05.2020 - 07:00 |

İyi ki doğdun hocam!

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tarih profesörlerinden İlber Ortaylı, 73 yaşına bastı. Koronalı günlere denk gelen doğum gününde kadim dostu Betül Artam, Bahçeköy’deki evinin bahçesinde minik bir kutlama yaptı.

İyi ki doğdun hocam!
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Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tarih profesörlerinden İlber Ortaylı, 73 yaşına bastı. Koronalı günlere denk gelen doğum gününde kadim dostu Betül Artam, Bahçeköy’deki evinin bahçesinde minik bir kutlama yaptı. Metin Uca ve Metin Zakoğlu’nun da katıldığı etkinlikten kareler sosyal medyada paylaşıldı. Bir başka kutlama da Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği’nden (T-ONE) geldi. Demet Çetindoğan’ın başkanlığını yaptığı yönetim kurulu ve çalışma arkadaşları, danışma kurulu başkanı Ortaylı’ya mutlu yıllar diledi.

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