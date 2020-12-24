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24.12.2020 - 07:00 |

‘İyi ki doğdun Tony’

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda ‘Beethoven yılı’ için muhteşem bir konser veren UNICEF İyi Niyet Elçisi Gülsin Onay, önceki gün konuşulacak bir mesaj yayınladı.

‘İyi ki doğdun Tony’
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Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda ‘Beethoven yılı’ için muhteşem bir konser veren UNICEF İyi Niyet Elçisi Gülsin Onay, önceki gün konuşulacak bir mesaj yayınladı. Eşi ile fotoğrafını koyan ünlü sanatçı, “İyi ki doğdun Tony! Nice mutlu, güzel yıllara. Tony Scholl eşim ve 26 senedir en büyük mutluluğum... Cambridge Üniversitesi’nde matematik profesörü, ayrıca piyanist, kontrabasçı, besteci, bas bariton, aşçı, tamirci, ses teknisyeni, tonmeister, kameraman ve tam bir kahraman... 10/10” diyerek, sözlerini noktaladı.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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