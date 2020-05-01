MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘İyi ki doğmuşum!’
01.05.2020 - 07:00 |

‘İyi ki doğmuşum!’

İstanbul cemiyet hayatının renkli ismi Derin Mermerci, koronavirüs günlerine denk gelen doğum gününü önceki gün sosyal medyadan kutladı.

‘İyi ki doğmuşum!’

İstanbul cemiyet hayatının renkli ismi Derin Mermerci, koronavirüs günlerine denk gelen doğum gününü önceki gün sosyal medyadan kutladı. Karantina dönemini evinde geçiren iş insanı, sosyal medya hesabından önce kızları Lal ve Mila’yı iki yanına alarak, “Çok şükür, bin şükür, hamdolsun. İyi ki doğmuşum da sizi doğurmuşum. Tüm dünya için sağlık, barış, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi. Daha sonra annesi ve ablasıyla fotoğraf paylaşan Mermerci, karenin altına, “Keşke şu an Amerika’da bulunan ortanca ablam Yosun Reza da burada olsaydı” sözlerini yazarak, hasretini dile getirdi.

Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terasta yıl dönümü

Terasta yıl dönümü

Örnek davranış

Örnek davranış

‘Birçok ders aldım’

‘Birçok ders aldım’

‘Öpüşmeden… Kucaklaşmadan…’

‘Öpüşmeden… Kucaklaşmadan…’

Sıradaki Haber