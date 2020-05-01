İstanbul cemiyet hayatının renkli ismi Derin Mermerci, koronavirüs günlerine denk gelen doğum gününü önceki gün sosyal medyadan kutladı. Karantina dönemini evinde geçiren iş insanı, sosyal medya hesabından önce kızları Lal ve Mila’yı iki yanına alarak, “Çok şükür, bin şükür, hamdolsun. İyi ki doğmuşum da sizi doğurmuşum. Tüm dünya için sağlık, barış, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi. Daha sonra annesi ve ablasıyla fotoğraf paylaşan Mermerci, karenin altına, “Keşke şu an Amerika’da bulunan ortanca ablam Yosun Reza da burada olsaydı” sözlerini yazarak, hasretini dile getirdi.