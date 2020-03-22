İyilik meleği

Ezgi Mola, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan ‘İyilik harekatı’ başlattı. Oyuncu, bu süreçte yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle, iki kiracısından ödeme almayacağını açıkladı. Mola, “Nisan ayında kira istemiyorum diye mesaj gönderdim. İmkanı olanlar bu şekilde kiracılarını rahatlatabilir” diyerek, takipçilerine seslendi.

“Küçük esnafa yardımcı olmamız gerekiyor” diyen Mola, “Büyük iş insanlarını kastetmiyorum. Elimizden ne geliyorsa, böyle adımlar atabiliriz. Mülk sahipleri sizden de böyle şeyler bekliyorum” şeklinde konuştu. Oyuncu, daha sonra ise Kuki, Bıdı ve Suşi adlı üç köpeğiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Evde kal” notunu düştü.