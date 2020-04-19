İyilik meleği

Burcu Esmersoy, ihtiyaç sahibi 10 aileye yardımcı olmak için Yeniköy’de bir marketten alışveriş yaparken görüntülendi. Virüs tedbirlerine uyarak kalp desenli maske takan sunucu, “Bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurduğunuz zaman, size o bölgede yardıma muhtaç ailelerin isim ve adreslerini veriyorlar. Destek olabilmek için 10 tane Ramazan paketi aldım” dedi.

“Onun dışında da gücüm yettiğince nakit yardımı yapıp, ailelere teslim edeceğim” diyen Esmersoy, menajeriyle kolileri dağıttı. Karantinaya alıştığını belirten sunucu, “Daha da iyi durumdayım. Dokunmayı ve sarılıp öpmeyi çok seven bir insanım. Bu dönemde Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı’yla aynı evde olmak isterdim, çok eğlenirdik” şeklinde konuştu.