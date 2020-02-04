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04.02.2020 - 07:00 |

İyilik melekleri

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı kurucusu Dr. Ebru Nurluoğlu, Elazığ’daki deprem sonrası, çocuklara burs için kolları sıvadı.

İyilik melekleri

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı kurucusu Dr. Ebru Nurluoğlu, Elazığ’daki deprem sonrası, çocuklara burs için kolları sıvadı. Ziyaretin ardından Afrika’ya giden iş insanı, destekçileriyle açtığı Müslüman yetimhanesinde miniklerle bir araya geldi. Buluşma esnasında arkadaşı Sema Maliki’nin katkılarına kayıtsız kalmayan miniklerin teşekkür için hazırladıkları pankartla duygusal anlar yaşayan Nurluoğlu, bu anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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