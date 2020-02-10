İzdiham yarattı

Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyununu Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneledi. 2 bin 500 kişinin katıldığı gecede, izdiham yaşandı. 12 yılda bin 654 oyunla izleyici karşısına çıkan sanatçı, “Bu kadar zaman bir projeye gösterilen ilgi her tiyatrocuyu mutlu eder. Bana da seyirciyle buluşmak büyük keyif veriyor. Herkesin oyunu sevme gerekçesi farklı” dedi.



