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10.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

İzdiham yarattı

Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyununu Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneledi.

İzdiham yarattı

Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyununu Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneledi. 2 bin 500 kişinin katıldığı gecede, izdiham yaşandı. 12 yılda bin 654 oyunla izleyici karşısına çıkan sanatçı, “Bu kadar zaman bir projeye gösterilen ilgi her tiyatrocuyu mutlu eder. Bana da seyirciyle buluşmak büyük keyif veriyor. Herkesin oyunu sevme gerekçesi farklı” dedi.

Saba Tümer'den şaşırtan sözler: David Beckham’la...Sunucu Saba Tümer, yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. Daha önce David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını açıkladı.
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