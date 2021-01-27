İzin gününü ailesiyle geçirdi

Ablası ve yeğeniyle geldiği AVM'de mağazaları dolaştığı esnada gazetecilere poz veren Yalçın Hafızoğlu, izinli gününü değerlendirdiğini belirterek, "Ablam ve yeğenimle birlikte alışverişe geldik. Malum setten çok vakit bulamıyoruz, bu gün izinliyken aile ziyaretlerini tamamlıyorum. Onun dışında dizimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.