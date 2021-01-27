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27.01.2021 - 12:36 |

İzin gününü ailesiyle geçirdi

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Yalçın Hafızoğlu, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

İzin gününü ailesiyle geçirdi
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Ablası ve yeğeniyle geldiği AVM'de mağazaları dolaştığı esnada gazetecilere poz veren Yalçın Hafızoğlu, izinli gününü değerlendirdiğini belirterek, "Ablam ve yeğenimle birlikte alışverişe geldik. Malum setten çok vakit bulamıyoruz, bu gün izinliyken aile ziyaretlerini tamamlıyorum. Onun dışında dizimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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