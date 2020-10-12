İzmir’de kahkaha

Cem Yılmaz, KerkiSolfej ve CMYLMZ Fikir Sanat’ın ortaklaşa düzenlediği, ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ gösterisiyle, 9- 10 Ekim tarihlerinde İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeniyle gerçekleşen etkinlik, dört gün

daha İzmirlilerle buluşacak.