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12.10.2020 - 07:00 |

İzmir’de kahkaha

Cem Yılmaz, KerkiSolfej ve CMYLMZ Fikir Sanat’ın ortaklaşa düzenlediği, ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ gösterisiyle, 9- 10 Ekim tarihlerinde İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

İzmir’de kahkaha
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Cem Yılmaz, KerkiSolfej ve CMYLMZ Fikir Sanat’ın ortaklaşa düzenlediği, ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ gösterisiyle, 9- 10 Ekim tarihlerinde İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeniyle gerçekleşen etkinlik, dört gün
daha İzmirlilerle buluşacak.

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