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11.08.2020 - 09:24 |

İzzet Özilhan: Kriz falan yok!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın Instagram’da bir mankenin fotoğraflarını beğendiğini öğrenmiş ve aralarında kriz çıkmıştı. Dün ailece yemeğe giden çift, lokanta çıkışı görüntülendi.

İzzet Özilhan: Kriz falan yok!
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Yasemin-İzzet Özilhan, Temmuz 2011’de nikah masasına oturmuştu. Kızları; Emine 2012’de, Ela 2013’te doğmuştu. 17 Temmuz’daki evlilik yıldönümlerinden bir hafta sonra Ezgi Öcel, İzzet Özilhan’ın kendi fotoğraflarına yaptığı beğenileri açıklayınca çiftin arasında soğuk rüzgarlar esmişti. İzzet Özilhan eşinden özür dileyince, konu tatlıya bağlanmıştı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; birlikte çıktıkları Bodrum tatilinden dönen ikili, ailece Kuruçeşme'de bir restorandaydı. İzzet Özilhan, muhabirlerin “Kriz devam ediyor mu?” sorusuna, “Kriz falan yok, yanımızda çocuklar var” yanıtını verdi.

İzzet Özilhan: Kriz falan yok

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