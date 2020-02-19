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19.02.2020 - 15:42 |

İzzet Yıldızhan ikiz çocuklarının doğum gününü kutladı

Ailesiyle birlikte yaz aylarında İstanbul'dan taşınarak İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, önceki gün İzmir'de sahibi olduğu otelde ikiz çocukları İzzet-Ömer Yıldızhan'ın doğum gününü kutladı.

İzzet Yıldızhan ikiz çocuklarının doğum gününü kutladı

Dokuz çocuk babası olan İzzet Yıldızhan'ın son olarak dünyaya gelen ve adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu Hamza Yıldızhan'ın büyümüş hali görenleri şaşırttı.

Kızı Sevgi Yıldızhan'ın kursta olduğundan dolayı bir eksik olduklarını belirten Yıldızhan, "Ailemiz kalabalık olduğundan buluşmaya kalktığımızda kesin ya birisinin dersi ya da işi çıkıyor. Kalabalık bir aile olmanın da dezavantajı bu olsa gerek" diyerek gülümsedi.

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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