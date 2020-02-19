İzzet Yıldızhan ikiz çocuklarının doğum gününü kutladı

Dokuz çocuk babası olan İzzet Yıldızhan'ın son olarak dünyaya gelen ve adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu Hamza Yıldızhan'ın büyümüş hali görenleri şaşırttı.

Kızı Sevgi Yıldızhan'ın kursta olduğundan dolayı bir eksik olduklarını belirten Yıldızhan, "Ailemiz kalabalık olduğundan buluşmaya kalktığımızda kesin ya birisinin dersi ya da işi çıkıyor. Kalabalık bir aile olmanın da dezavantajı bu olsa gerek" diyerek gülümsedi.