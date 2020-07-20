İzzet Yıldızhan kızlarıyla arkadaş gibi

İki yıl önce İstanbul’dan taşınarak ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşen İzzet Yıldızhan, önceki gün çocukları ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Hafta sonunu kızlarıyla birlikte geçiren Yıldızhan, sıcak havada limonata içerek serinledi.

Oldukça keyifli görünen İzzet Yıldızhan “Hem iş, hemde ufak bir kafa dağıtmak için kızlarımla İstanbul’a geldik. Gelmişken boğaz havası almadan olmaz tabii.” dedi. Yıldızhan’ın kızlarıyla olan iletişimi ise görenlerin takdirini kazanırken, kızlarının boyuna kadar gelmiş olmaları da dikkatlerden kaçmadı.