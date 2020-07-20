20.07.2020 - 08:00 | | MESUT YILMAZ
İzzet Yıldızhan kızlarıyla arkadaş gibi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, hafta sonunu kızlarıyla geçirdi. Bebek'te görüntülenen Yıldızhan'ın kızlarının boyuna kadar gelmiş olmaları da dikkatlerden kaçmadı.
İki yıl önce İstanbul’dan taşınarak ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşen İzzet Yıldızhan, önceki gün çocukları ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Hafta sonunu kızlarıyla birlikte geçiren Yıldızhan, sıcak havada limonata içerek serinledi.
Oldukça keyifli görünen İzzet Yıldızhan “Hem iş, hemde ufak bir kafa dağıtmak için kızlarımla İstanbul’a geldik. Gelmişken boğaz havası almadan olmaz tabii.” dedi. Yıldızhan’ın kızlarıyla olan iletişimi ise görenlerin takdirini kazanırken, kızlarının boyuna kadar gelmiş olmaları da dikkatlerden kaçmadı.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.