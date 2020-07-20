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20.07.2020 - 08:00 | | MESUT YILMAZ

İzzet Yıldızhan kızlarıyla arkadaş gibi

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, hafta sonunu kızlarıyla geçirdi. Bebek'te görüntülenen Yıldızhan'ın kızlarının boyuna kadar gelmiş olmaları da dikkatlerden kaçmadı.

İzzet Yıldızhan kızlarıyla arkadaş gibi
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İki yıl önce İstanbul’dan taşınarak ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşen İzzet Yıldızhan, önceki gün çocukları ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Hafta sonunu kızlarıyla birlikte geçiren Yıldızhan, sıcak havada limonata içerek serinledi.

Oldukça keyifli görünen İzzet Yıldızhan “Hem iş, hemde ufak bir kafa dağıtmak için kızlarımla İstanbul’a geldik. Gelmişken boğaz havası almadan olmaz tabii.” dedi.  Yıldızhan’ın kızlarıyla olan iletişimi ise görenlerin takdirini kazanırken, kızlarının boyuna kadar gelmiş olmaları da dikkatlerden kaçmadı.

İzzet Yıldızhan kızlarıyla arkadaş gibi

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Cadde Yazarları

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