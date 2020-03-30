MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İzzet Yıldızhan oğlunu traş etti
30.03.2020 - 13:48 |

İzzet Yıldızhan oğlunu traş etti

Corona virüs salgını nedeniyle İzmir'deki evinden çıkmayan İzzet Yıldızhan, büyük oğlu Mustafa Yıldızhan’ı kendi elleriyle traş etti.

İzzet Yıldızhan oğlunu traş etti

Geçtiğimiz gün sahibi olduğu oteli salgına karşı ilaçlatan İzzet Yıldızhan, birçok ünlü gibi evden çıkmıyor. İzmir'deki evinde eşi ve çocuklarıyla kendini karantinaya alan ünlü türkücü, corona tedbirleri kapsamında berberler kapandığı için oğlunu traş etti.

Sosyal medya hesabından bu anları, “Evden çıkamıyorsak kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız” notuyla paylaşan Yıldızhan'a beğeni yağdı.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Korana virüsü sonrası kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız. Lütfen sabırlı olalım bu günler de geçecek #evdekaltürkiye

İzzet YILDIZHAN (@izzetyildizhan)'in paylaştığı bir gönderi ()

Magazin Haberleri Bülteni (30 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Derya Tuna'nın corona virüs önlemi

Derya Tuna'nın corona virüs önlemi

Bunu yapmaya hakkınız yok!

Bunu yapmaya hakkınız yok!

600 bin TL’lik yardım

600 bin TL’lik yardım

‘Korkularınızı kucaklayın’

‘Korkularınızı kucaklayın’

Sıradaki Haber