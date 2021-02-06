İzzet Yıldızhan'dan Tolgahan Sayışman'a destek

Bomonti’de bulunan bir otelde bir araya gelerek hasret gideren eski dostlardan İzzet Yıldızhan ve Murtaza Altınkaya’nın, giyimlerinde Tolgahan Sayışman’ın markasını tercih etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Yıldızhan, “Beni hep sahnelerde ve iş toplantılarımdan dolayı klasik giyim tarzıyla görmeye alışkınlar ama sportif olmayı, rahat kıyafetler tercih etmeyi hep sevmişimdir" dedi.

Sayışman ise “Sevdiğim, değer verdiğim insanlardan böyle sözler duymak ve desteğini hissetmek bana en güzel ödül” dedi.