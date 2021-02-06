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06.02.2021 - 09:10 | | MESUT YILMAZ

İzzet Yıldızhan'dan Tolgahan Sayışman'a destek

Kurduğu erkek giyim markası ile dikkat çeken oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün şarkıcı İzzet Yıldızhan ve iş insanı Murtaza Altınkaya ile bir araya geldi.

İzzet Yıldızhan'dan Tolgahan Sayışman'a destek
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Bomonti’de bulunan bir otelde bir araya gelerek hasret gideren eski dostlardan İzzet Yıldızhan ve Murtaza Altınkaya’nın, giyimlerinde Tolgahan Sayışman’ın markasını tercih etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Yıldızhan, “Beni hep sahnelerde ve iş toplantılarımdan dolayı klasik giyim tarzıyla görmeye alışkınlar ama sportif olmayı, rahat kıyafetler tercih etmeyi hep sevmişimdir" dedi.

Sayışman ise “Sevdiğim, değer verdiğim insanlardan böyle sözler duymak ve desteğini hissetmek bana en güzel ödül” dedi. 

    6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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