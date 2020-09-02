02.09.2020 - 07:00 |
Jackson ‘Kurye’de
‘Game Of Thrones’un oyuncularından Eddie Jackson, Türkiye-ABD ortak yapımı olan ‘Kurye’de rol aldı.
‘Game Of Thrones’un oyuncularından Eddie Jackson, Türkiye-ABD ortak yapımı olan ‘Kurye’de rol aldı. Fikret Sanal’ın yönettiği film; Göreme, Kapadokya ve Tuz Gölü’nde çekildi. Burak Hakkı, Ahmet Öztürk ile Atilla Öner gibi isimlerin de yer aldığı yapım, kiralık katilin bir çift üzerindeki sorgu ve takibine odaklanıyor.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.