Jackson ‘Kurye’de

‘Game Of Thrones’un oyuncularından Eddie Jackson, Türkiye-ABD ortak yapımı olan ‘Kurye’de rol aldı. Fikret Sanal’ın yönettiği film; Göreme, Kapadokya ve Tuz Gölü’nde çekildi. Burak Hakkı, Ahmet Öztürk ile Atilla Öner gibi isimlerin de yer aldığı yapım, kiralık katilin bir çift üzerindeki sorgu ve takibine odaklanıyor.