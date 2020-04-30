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30.04.2020 - 15:39 |

James Bond ekibi corona virüsü için sette kullanılan klaketleri satışa çıkarıyor

James Bond filmi 'No Time to Die'ın ekibi corona virüsü ile mücadele kapsamında, sette kullanılan klaketleri açık artırmaya çıkardı...

James Bond ekibi corona virüsü için sette kullanılan klaketleri satışa çıkarıyor

James Bond filminin 25’ncisi No Time of Die’ın ekibi, corona virüsü ile mücadele kapsamında bir bağış kampanyası başlattı. Film ekibi resmi sayfalarından yaptıkları açıklama ile sette kullanılan klaketlerin açık artırma ile satışa çıkarılacağı söyledi. Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond olacağı No Time To Die ekibi, başlattıkları kampanya kapsamında, Daniel Craig dahil olmak üzere birçok ismin imzasını attığı ve sette kullanılan klaketleri, corona virüs salgını sırasında çalışan sağlıkçılara verilmek üzere açık artırmada satacak.

 

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