Japon lezzeti

Los Angeles’tan dünyaya yayılan efsanevi NUBO Restoran, İstanbul’a gelişi için gün sayıyor. Süzer Ailesi tarafından Türkiye’ye getirilen ve mayıs ayında açılışı yapılacak mekan için iyi şans getirmesi adına geleneksel Japon seremonisi ‘Kagami Biraki’ ile küçük bir kutlama gerçekleştirdi. Davete, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Takumi Suemitsu, NOBU Kurumsal Şefi Herve Courtot ve Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer katıldı.