Jeffree Star'dan Kanye West açıklaması!

2014 yılında dünyaevine giren Kanye West ile Kim Kardashian, ayrılık haberleriyle gündemde... Kardashian'ın, annesi Kris Jenner'ın da tavsiyesiyle boşanma kararı aldığı konuşuluyor.

West'in, magazin yıldızı eşi Kim Kardashian'ı, trans birey Jeffree Star ile aldattığı öne sürüldü. Star, hakkında çıkan iddiaların ardından açıklama yaptı.

"ÇOK UZUN ERKEKLERİ SEVİYORUM"

Jefree Star, "Ben bekarım. Kimseyle yatmıyorum. Bu çok tuhaf, bu çok aptalca. Bunu bir kez söyleyeyim. Çok uzun erkekleri seviyorum. Ben ve Kanye hiç takılmadık ve tüm bunlar gerçekten çok komik" ifadelerini kullandı.